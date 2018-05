Polres-Kodim Way Kanan Gelar Patroli Subuh Pantau Titik-titik Ini

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan bersama dengan Kodim 0427 Way Kanan menggelar Patroli dan Sahur bersama di lapangan Kodim 0427 Way Kanan, Sabtu (19/5).

Kegiatan diikuti‎ Kompol Vicki Zulkarnain, selaku Waka Polres Way Kanan; Kompol Yudi Pritiwanto, sebagai Kabag Ops Polres Way Kanan‎; Akp I Wayan Budiarta, Kasat Lantas Polres Way Kanan; Akp Dirhamsyah ( Kasat Binmas Polres Way Kanan; Kapten Arm Yana Danramil 02 Kasui Kaprin Kodim 0427 Way Kanan; Ipda Bambang Kbo Sabhara Polres Way Kanan )

Kompol Viki menyampaikan ‎diharapkan kegiatan Partoli Subuh ini dapat berjalan dengan baik dan program ini dapat menjaga Solideritas antara TNI dengan Polri.

Adapun tujuan dari patroli pada dini hari ini adalah menjaga keamanan di wilayah Way Kanan yang mana dalam beberapa waktu terakhir mulai meningkatnya kriminalitas.

Untuk Rute Patroli yakni melewati Komplek Perkantoran Pemda kabupaten Way Kanan - Stasiun KAI Blambangan Umpu, melewati Kampung Guntur Kec. Blambangan Umpu - Tugu Simpang 5 Blambangan Umpu dan berkumpul di Tugu Simpang 5,untuk dilanjutkan Sahur bersama Anggota Polres way kanan dan Kodim 0427 way kanan‎. (ang)