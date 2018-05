Wow, Artis Bollywood Priyanka Chopra Ini Jadi Bridemates Meghan Markle di Royal Wedding. Keren!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan keluarga di Kerajaan Inggris dihelat pada Sabtu 19 Mei 2018.

Pangeran Harry akan resmi memeprsunting Meghan Markle yang banyak mendapatkan perhatian publik.

Dalam acara Royal Wedding ini, 10 Bridemates ditunjuk untuk hadir.

Priyanka Copra, artis Bollywood ini juga ditunjuk jadi Bridemates Meghan Markle.

Dikutip Tribunwow dari Bustle, awal hubungan mereka diungkapkan Meghan pertama kali bertemu di acara Elle Woman dan menjalin persahabatan sejak itu.

"Layaknya orang yang baru saja bertemu tapi langsung klik. Itu adalah pertemuan yang alami," ujar Markle.

Meghan juga mengatakan persahabatan ini selalu dijaga dengan selalu berkomunikasi.

Pangeran Harry dan Meghan Markle (Twitter)

"Kami pun berhubungan lewat surat elektronik dan chatting, dan berusaha untuk bertemu jika berada dalam satu kota yang sama," tambah Markle.

Atas persahabatannya tersebut, Priyanka telah bersedia menjadi bridemates dan sudah datang di London.

Priyanka pun mengunggah mengunggah foto bersama teman-temannya melalui Instagram @priyankachopra sedang menanti dress yang akan mereka kenakan dalam acara pernikahan itu.

"Pre Wedding SHEnanigans! 12:10AM the morning of...and still waiting for the dress! ???? #funtimes #memories@mimicuttrell @maxeroberts @alice_7915@natashapal @patidubroff @danasupnick#teamPC," tulisnya sebagai keterangan foto. (Tribunwow/Tiffany Marantika)

