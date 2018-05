Awal Puasa, Harga Cabai Merah Turun Rp 8.000

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG – Pada awal Ramadan, harga cabai merah di Pasar Gisting, Tanggamus mengalami penurunan.

Sebelum puasa, harga cabai merah mencapai Rp 40 ribu per kg. Saat ini harganya sudah turun menjadi Rp 32 ribu per kg atau turun Rp 8.000 per kg.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, penururan harga cabai merah dimungkinkan karena masyarakat sudah memenuhi kebutuhannya pada awal puasa, maka permintaan saat puasa turun. Dampaknya stok berlimpah pembelian turun sehingga harga pun turun.

"Sekarang ini memang cabai masih turun. Tapi, nanti mendekati Lebaran pasti naik lagi," kata Nurhasanah, Minggu, 20 Mei 2018.

Meski begitu, harga cabai merah saat ini masih di atas harga normal di kisaran Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kg.

Namun, harga komoditas lain mengalami kenaikan. Seperti cabai rawit dari Rp 25 ribu jadi Rp 30 ribu per kg, bawang putih dari Rp 22 ribu jadi Rp 25 ribu, tomat dari Rp 6 ribu jadi Rp 8 ribu.

Lalu rampai dari Rp 12 ribu jadi Rp 16 ribu, wortel dari Rp 5.000 jadi Rp 8.000, dan timun dari Rp 6.000 jadi Rp 7.000.

Selanjutnya, kacang panjang dari Rp 2.500 jadi Rp 3.000, terung dari Rp 5.000 jadi Rp 7.000, pare dari Rp 6.000 jadi Rp 7.000, dan kol dari Rp 8.000 jadi Rp 9.000. (*)