BTS Cetak Rekor Baru - Video Fake Love Ditonton 50 Juta Kali dalam 30 Jam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boyband asal Korea Selatan BTS berhasil memecahkan rekor mereka sendiri lewat video musik " Fake Love" yang diambil dari album Love Yourself: Tear.

Bagaimana tidak, dalam 30 jam sejak dirilis pada Jumat (18/5/2018) pukul 18.00 waktu setempat, "Fake Love" sudah ditonton 50 juta kali di YouTube.

Angka itu membuat "Fake Love" memecahkan rekor BTS sebelumnya dengan lagu "DNA," yang meraih 50 juta views dalam waktu lima setengah hari.



Hal ini berarti bahwa "Fake Love" saat ini menjadi musik video tercepat yang paling banyak ditonton dalam waktu singkat dibanding grup K-pop lain.

Untuk view tertinggi dalam hitungan 24 jam pertama perilisan musik video, BTS juga mencetak rekor baru.

Video musik "Fake Love" mendapatkan 40 juta view dalam waktu sehari.

Pencapaian ini menjadikan "Fake Love" sebagai salah satu video musik yang paling banyak ditonton dalam 24 jam sepanjang masa.

Di posisi kedua,ideo musik "Gentleman" milik PSY menduduki tempat kedua karena meraih 38,4 juta penonton pada hari pertama.

Secara global, rekor jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama sejak rilis video musik dipegang oleh "Look What You Made Me Do" "miliki Taylor Swift, yang mengumpulkan 43,2 juta view dalam satu hari.

Kuasai 65 negara Tidak hanya mencetak rekor dengan video musik "Fake Love", BTS dengan album Love Yourself: Tear juga mendominasi iTunes chart di seluruh dunia hanya dalam beberapa jam setelah dirilis.