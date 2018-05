Manjakan Konsumen dan Komunitas PCX, TDM Gelar PCX Scooter Ride

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap pecinta Honda PCX 150, PT Tunas Dwipa Matra menggelar kegiatan PCX Scooter Ride dengan mengusung tema Exceed Excellence pada Sabtu (19/5).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 80 peserta yang berasal dari komunitas Honda PCX yakni HPCI (Honda PCX Club Indonesia) Chapter Lampung, konsumen PCX 150 dan beberapa perwakilan bikers dibawah naungan AMHL (Asosiasi Motor Honda Lampung).

PCX Scooter Ride dimulai dengan melakukan touring di dalam kota dari titik kumpul di kantor TDM Pramuka dan berakhir di Dawiels Cafe Resto. Tiba di lokasi akhir, para peserta sangat antusias saat diberikan pembekalan product knowledge tentang All New Honda PCX 150, sosialisasi #Cari_Aman, sharing diskusi antar komunitas serta registrasi kartu HCID (Honda Commmunity ID). Dalam kegiatan ini, untuk semakin menampakkan kekompakannya para peserta juga menggunakan dress up exclusive convoy.



Manager Promotion TDM Rusli Mantaring mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen setia pengguna sepeda motor Honda khususnya All New Honda PCX 150 di Lampung dan juga kepada komunitas PCX di Lampung.

“Melalui kegiatan ini, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk memperkenalkan komunitas Honda PCX ke masyarakat perkotaan melalui city touring. Kami juga ingin mengajak para pengguna Honda PCX untuk bergabung ke dalam komunitas PCX," jelasnya dalam rilis.

Sebagai pionir skutik premium di Indonesia, desain All New Honda PCX kini semakin mewah dan elegan serta dilengkapi dengan fitur yang canggih sesuai dengan keinginan konsumen.

Kenyamanan berkendara yang menyenangkan dapat dirasakan konsumen Honda dari generasi terbaru All New Honda PCX melalui penyematan fitur baru yakni Anti-Lock Braking System (ABS) untuk menunjang keselamatan berkendara di tipe ABS, desain velg baru, dan ban yang lebih lebar, yaitu depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14. Wheelbase yang lebih pendek dengan ukuran 1.313mm mempermudah pengendalian bagi pengendara.

Motor skutik premium ini diproduksi di pabrik AHM Sunter dengan mengusung mesin generasi terbaru 150cc, eSP, serta memiliki konsumsi bahan bakar 45 Km/liter berdasarkan metode pengetesan ECE R40 standar Euro 3 dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS).

Honda PCX hadir mewah dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan. Model ini juga dilengkapi dengan Enhanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik.

Untuk menunjang kenyamanan, model ini telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan, sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 3 piston caliper untuk tipe CBS yang memberikan kestabilan saat pengereman dan lampu hazard sebagai pelopor diaplikasikannya pada sepeda motor di Indonesia.

Dari sisi fitur fungsional, Honda PCX memiliki kapasitas tanki BBM terbesar di kelasnya yaitu 8 liter dan fitur praktis berupa tombol pembuka tangki dan jok yang terintegrasi dengan kunci kontak.

Model ini juga dilengkapi seat stopper yang menahan posisi jok agar tidak tertutup saat sedang menyimpan atau mengeluarkan barang. Sensasi berkendara sempurna hadir dengan posisi berkendara yang memanjakan ditambah dengan suspensi ganda yang nyaman di bagian belakang. (ana/*)