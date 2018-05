Tak Jaga Imej, Pasangan Tajir Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie Lakukan Hal Konyol di Depan Umum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani sering kali disebut sebagai couple goals.

Selain memiliki paras yang cantik dan ganteng, keduanya dinilai sebagai pasangan muda yang tetap bisa seru meski telah memiliki tiga orang anak.

Kali ini keduanya tak malu-malu untuk melakukan hal konyol di depan umum.

Pasangan yang menikah pada tanggal 1 April 2010 ini tak sungkan bermain layaknya anak kecil saat sedang mengantre di toko roti.

Minggu (20/5/2018), Ardi mengunggah keseruan mereka bersama Mikaila saat sedang mengantre kue.

Alih-alih main smarphone ataupun bengong, Ardie menantang Nia untuk bermai tepuk tangan.

Saking cepat dan serunya, mereka tak bisa menanhan tawa.

"Being silly 2gether with My Other Half @ramadhaniabakrie (emoji)"

Unggahan konglomerat Aburizal Bakrie ini sukses menuai banjir komentar dari netizen.

Mulai yang dibuat gemas dengan tingkah mereka hingga doa-doa baik yang muncul.

rtiehamalia : "Gilakk video kek gni aja bikin saya puter lebihhh puluhan kalii (emoji)"