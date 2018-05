Posting Foto Pusara Adara Taista, Pengakuan Rasyid Rajasa Soal Istrinya Ramai Dibicarakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menantu Hatta Rajasa, Adara Taista dimakamkan hari ini, Senin (21/5/2018).

Dara, sapaan akrabnya, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.

Sebelumnya diberitakan Dara meninggal di usia 27 tahun karena menderita sakit kanker kulit.

Pemakaman Dara menjadi momen yang penuh haru biru dari keluarga dan orang terdekatnya, termasuk bagi sang suami, Rasyid Rajasa.

Rasyid turun sendiri ke liang lahat untuk mengadzani dan menguburkan istrinya.

Yang memilukan, hari pemakaman Dara ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Rasyid.

Tak lama usai menguburkan istrinya, Rasyid kembali mengunggah curhatan di akun Instagramnya.

Mengunggah pusara sang istri, pengakuan Rasyid akan sosok Dara selama 5 bulan jadi pendamping hidupnya pun mencuri perhatian.

Berikut adalah bunyi unggahan Rasyid:

Postingan Rasyid Rajasa (Instagram)

"To Allah we belong, to Allah we shall return.

Wahai jiwa yg tenang Adara Taista, kembalilah kepada-Nya, ikuti lah barisan Rasulullah dan para sahabat nya, jadikan lah kubur nya taman-taman surga Mu ya Allah..