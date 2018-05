Tepat Hari Ulang Tahunnya, Rasyid Rajasa Antarkan Istrinya, Adara Taista ke Peristirahatan Terakhir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri dari Rasyid Rajasa, Adara Taista, dimakamkan tepat di hari ulang tahun Rasyid yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2018.

Dalam momen yang seharusnya membahagiakan tersebut, keluarga Rajasa justru bersedih karena kepergian Adara, Sabtu 19 Mei 2018 lalu.

Baca: Inilah Daftar Lengkap Para Pemenang Billboard Music Awards 2018, Ada Artis Favoritmu?

Seperti diketahui Adara Taista meninggal karena penyakit kanker kulit yang dideritanya.

Kakak Rasyid, Reza Rajaza pun mengunggah sebuah foto menyentuh lewat akun Instagramnya.

Reza mengunggah foto keluarga besar Rajasa dalam unggahannya itu.

Dirinya juga mendoakan agar Rasyid selalu sehat, sejahtera dan diberikan kekuatan untuk menahan semua cobaan yang menimpanya ini.

Baca: Model Cantik nan Seksi Ini Dipersunting Pesepak Bola Kenamaan Indonesia

"Dearest brother, there may never be a nicer way of saying HAPPY BIRTHDAY on this day to you, instead i will pray for you.. i’ll pray for your health, your prosperousness and for you to always be given strength to endure anything in life.. insyallah on your birthday for the years to come It will all be filled with the best doa.. doa for you, doa for Dara and doa for all of our family.. wishing you a HAPPY DOA DAY for you my brother... love always. Kakak eya and family," tulis Reza seperti dikutip TribunWow dari unggahannya, Senin (21/5/2018).

Unggahan Reza Rajasa (Instagram)

("Adikku terkasih, mungkin tidak pernah ada cara yang lebih baik untuk mengatakan HAPPY BIRTHDAY untukmu hari ini, selain berdoa untukmu .. aku akan berdoa untuk kesehatanmu, kesejahteraanmu dan agar kamu selalu diberi kekuatan untuk menanggung beban apa pun dalam hidup .. Insyallah pada hari ulang tahunmu untuk tahun-tahun yang akan datang,Semuanya akan diisi dengan doa terbaik .. doa untukmu, doa untuk Dara dan doa untuk semua keluarga kami .. Hari-hari penuh doa untukmu adikku ... kamu selalu menyayangimu. Kakak eya dan keluarga."- red)

Baca: Jawaban Mengejutkan Gibran Saat Ditanya Motornya Beli Apa Minjam Sama Najwa Shihab

Melihat unggahan itu, netizen pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rasyid Rajasa dan mendoakannya.

@inggita_26 : "Happy birthday kak @rasyidrajasa... Tetap tegar dan tabah dalam menghadapi cobaan ini..."

@ariefebot : "Barakallah fi umrik rasyid.. Semoga Allah memberikan rahmat dan perlindungannya serta kesabaran menghadapi cobaan.. Turut beduka cita mendalam dan semoga almarhumah husnul khotimah.."

@nngfbranty : "Happy birthday Kak rasyid semoga allah selalu melindungi kakak dan diberi kebahagiaan yg berlimpah, turut berduka cita mendalam, be strong kak @rasyidrajasa."

Baca: 5 Gaun Pengantin nan Unik yang Pernah Ada, Nomor 3 Rawan Meletus