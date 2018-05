Adara Dimakamkan Tepat di Hari Ulang Tahun Rasyid, Ini Ucapan Haru Aliya Rajasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berita meninggalnya Adara Taista meninggalkan duka mendalam bagi keluarga.

Terlebih lagi suami, Rasyid Rajasa yang setia menemaninya hingga akhir.

Kepergian menantu mantan Menko Perekonomian RI, Hatta Rajasa ini cukup mengejutkan banyak orang.

Bagaimana tidak, Rasyid dan Adara merupakan pasangan pengantin yang baru saja menikah pada 23 Desember 2017 lalu.

Adara menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Moriyama Memorial Tokyo, Jepang pada Sabtu (19/5/2018).

Istri Rasyid Rajasa ini meninggal di usia 27 tahun akibat penyakit kanker kulit langka yang dideritanya.

Jenazahnya pun tiba di Indonesia pada Minggu (20/5/2018) dan dimakamkan di hari Senin (21/5/2018).

Hari pemakaman Adara tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun sang suami, Rasyid.

Ia pun mengungkapkan perasaannya melalui unggahan di instagram story-nya dengan mengunggah foto bersama sang istri saat ulang tahunnya pada 2017 lalu.

Throwback my Bday dinner 21-5-2017. Hari ini aku anterin kamu ke tempat istirahat terakhir, hoping you watch me from up there," tulisnya sebagai keterangan foto.