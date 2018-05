Farah Quinn Foto Cuma Pakai Singlet, Rahasia Ibunya Justru Terkuak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Farah Quinn mengunggah fotonya yang hanya mengenakan singlet putih, di Instagram.

Farah Quinn merupakan chef cantik yang juga bekerja sebagai presenter serta bintang iklan.

Perempuan berdarah Sumatera itu ternyata memang sudah cantik sejak ia masih kanak-kanak.

Bahkan, kecantikan Farah yang saat masa kecil menghabiskan waktunya di daerah Bengkulu dan Sumatera Selatan itu, menurun dari sang ibunda.

Hal itu terlihat dari foto masa kecil yang diunggah Farah Quinn dalam akun Instagramnya, saat ia mengucapkan selamat hari ibu.

Pada foto tersebut, terlihat Farah berfoto bersama dua saudaranya.

Saat itu, Farah mengenakan kaus singlet putih dan celana panjang merah, dengan rambut yang dikuncir dua.

Sementara, sang ibunda sedang menggendong adik Farah yang masih bayi.

Throwback Bengkulu 1982 ❤️❤️ We love our beautiful Ibu more than anything! Selamat hari Ibu untuk semua Mommies disini... lots of hugs and kisses. Anyway, besok saya dan Ibu akan share resep di lG Live jam 8.00 WIB. See you, guys! Jangan sampai ketinggalan ya