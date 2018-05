Kalau Maia Estianty Ingin Nikah Lagi, Dul Memberi 3 Syarat Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis musik Abdul Qodir Jaelani (17) atau Dul mengaku tak mau terlalu mencampuri urusan asmara ibunya, produser musik Maia Estianty (42).

Namun, ia berharap calon suami ibunya bisa memenuhi tiga syarat.

"Kalau calon pendamping Bunda, ya selama Bunda nyaman," kata Dul ketika ditemui di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

"Terus, selama cinta (kepada Maia) dan enggak aneh-aneh, dan selama sayang sama keluarga, enggak apa-apa," lanjut Dul, putra bungsu Maia dari artis musik Ahmad Dhani, yang sudah bercerai dari Maia.

Namun, Dul tidak menjelaskan apakah Irwan Mussry sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut atau bukan.

Irwan merupakan kekasih Maia saat ini.

Dul mengatakan bahwa Maia belum mengenalkan Irwan secara langsung kepadanya.

"Jalan bareng belum pernah. Dikenalin, belum juga. Cuma tahu doang, oh itu pasangan Bunda," tuturnya.

Walaupun menetapkan kriteria, Dul tak sampai melakukan seleksi untuk calon suami ibunya.

Ia hanya menanyakan satu pertanyaan penting kepada Maia soal Irwan. Apa itu?

"Enggak, saya enggak pernah seleksi. Saya cuma selalu tanya ke bunda, 'Bunda cinta karena apa?' (Jawabannya) Rahasia dong, itu urusan keluarga, he he he," ujarnya.



