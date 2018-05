Putus dengan Ariel Noah, Sophia Latjuba Tercyduk Jalan Bareng Cowok. Kekasih Barukah?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru saja putus hubungan cinta dari Nazriel Irham alias Ariel Noah, Sophia Latjuba pamer foto gandengan mesra seorang pria muda.

Di foto itu Sophia menggandeng mesra tangan kiri sang lelaki.

Sophia menoleh ke belakang, tapi si cowok membelakangi kamera.

Siapakah dia?

Pacar baru ibunda Eva Celia-kah?

Entahlah. Tapi memang itu jadi pertanyaan banyak orang yang jadi follower dia di Instagram.

Janda cantik yang masih bugar itu hanya menyebut dia sebagai 'best friend'.

"Home is where your loved ones are. #bestfriends," tulisnya.

Tapi tetap banyak orang penasaran. Teman tapi mesra?

"Tapi itu siapa ba?,, Latjuba,," tanya follower dia dengan akun @sylvester.oscar .

Ada juga yang menduga itu foto lama aktris dan penyanyi yang pernah berduet dengan almarhum Chrisye itu.

Ada juga yang berdoa agar itu pacar baru Sophia yang membawa keduanya ke cinta abadi yang berujung ke pelaminan bahagia.