VIDEO: Buka Puasa All You Can Eat di Swiss-belhotel

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Ingin merasakan sensasi berbeda saat berbuka puasa bersama? Datang saja ke Swiss-belhotel, Bandar Lampung.

Hotel berbintang empat yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Bandar Lampung ini menawarkan paket berbuka puasa.

Director of Sales and Marketing Swiss-belhotel Lampung Ika Sohar mengatakan, ada paket All You Can Eat seharga Rp 175 ribu. Paket ini untuk pemesanan 10 pax (free 1 pax).

"Kami sediakan bermacam-macam menu berbuka. Karena kesukaan orang kan berbeda-beda. Ada yang suka gorengan, kolak, bubur, es buah, dan lainnya. Itu kami sajikan semuanya," jelas Ika.

Untuk menu utama, Ika menjelaskan, pihaknya juga menyediakan beragam menu, mulai dari cita rasa Indonesia, Asian, hingga Western. Setiap menu pun akan selalu berganti setiap hari.

"Kami pun ada live cooking. Dari harga paket buka puasa Rp 175 ribu itu, kami sisihkan Rp 5.000 sebagai donasi untuk kegiatan sosial," imbuh Ika.

Lokasi berbuka puasa, lanjut Ika, konsumen bisa memilih antara area kafe, pinggir kolam renang, ballroom, atau 13 meeting room yang tersedia. (*)