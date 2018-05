Sosok Berseragam Membuat Vanessa Angel Bisa Move On dari Didi Mahardika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Vanessa Angel perlahan mulai melupakan kegagalan pernikahannya dengan Didi Mahardika.

Menurut Vanessa, semua itu berkat seorang polisi bernama Lingga.

"Trauma (gagal menikah) itu enggak bisa aku ilangin secepat itu. Aku memang butuh orang baru yang bisa untuk maju bareng, harus move on sih, enggak stuck di situ aja," kata Vanessa saat ditemui di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

"Ya lagi ada yang deket, dia polisi. (Lingga bisa bikin move on?) Kind of, kind of sejauh ini ya," tambahnya.

Perempuan kelahiran 21 Desember 1991 belum memastikan status hubungannya dengan Lingga.

Namun, Vanessa mengaku tak mau terburu-buru ke jenjang yang lebih serius.

"Hubungannya baik-baik aja ha-ha-ha. Sejauh ini nyaman-nyaman aja sih he-he-he. Target mah pasti ada ya buat diri aku sendiri, tapi sejauh ini belum ada omongan ke sana, masih proses," ujarnya.

Vanessa sudah mengenal Lingga yang merupakan kakak dari seorang temannya sejak 2012 lalu.

Mereka bedua, lanjutnya, berasa di lingkungan pertemanan yang sama.

"Kenal udah lama banget, tapi deketnya baru. Ya (dia) harus dong dukung karier aku, kalau enggak aku tinggal ha-ha-ha," kata Vanessa. (Kompas.com)

