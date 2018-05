Final Liga Champions Real Madrid Vs Liverpool, Siapa Paling Tajam, Ronaldo atau Salah?

Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo vs Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah di final Liga Champions 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cristiano Ronaldo vs Mohamed Salah. Sergio Ramos vs Virgil van Dijk. Zinedine Zidane vs Jurgen Klopp.

Final Liga Champions 2018 antara Real Madrid vs Liverpool menjanjikan keseruan tingkat tinggi.

Di NSC Olimpiyskiy Stadium, Kota Kiev (Ukraina) pada Sabtu, 26 Mei 2018, final Liga Champions edisi ke-63 digelar.

Tim raksasa asal Spanyol, Real Madrid, akan berusaha menjadi juara yang ketiga kali secara berturut.

Upaya Real Madrid jelas tidak mudah. Wakil Inggris, LiverpoolFC, siap merusak impian pasukan Zinedine Zidane.

Modal Liverpool tidak main-main. Walau skuat The Reds tidak semewah El Real, mereka memiliki gelombang semangat yang patut diperhitungkan oleh setiap lawan.

Secara aspek finansial, total nilai pasar skuat Liverpoolhanya mencapai 494 juta pound. Real Madrid? Nilai "kapal mewah" Zinedine Zidane mencapai 866 juta pound.

Akan tetapi, pasukan Liverpool tak kalah ganas dalam menyudahi perlawanan tim-tim di hadapannya.

Mereka hanya tidak mencetak gol dalam 14 pertandingan sejak babak play-off. Itupun saat melawan FC Porto (0-0) ketika mereka sudah memastikan tiket lolos dari fase grup.

Sejak fase grup, dalam 12 pertandingan Liverpool mencetak 40 gol, sedangkan Real Madrid 30 gol.