Permintaan Khusus Ditulis Setebal 40 Halaman, Syarat Celine Dion Konser di Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Celine Dion akan mendatangi Indonesia untuk pertama kalinya dalam konser bertajuk CELINE DION LIVE 2018 TOUR di Sentul International Convention Center pada 7 Juli 2018 mendatang.

Sebagai seorang diva dunia, tak heran jika ada beberapa permintaan khusus atau riders kepada promotor konser.

Pihak promotor konser Celine Dion, P&K Entertainment menyebutkan beberapa permintaan khusus sang penyanyi My Heart Will Go On itu yang terdaftar pada kertas setebal 40 halaman.

"Iya riders sampai 40 halaman. Kita promotor merasa semua requestnya Celine itu masih tahap wajar sebagai seorang diva minta seperti itu. Masih logical dan tidak buat kita jugkir balik lah," kata CEO P&K Entertainment, Peter Harjani di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).



Peter menyebut Celine meminta ruang tunggunya bernuansa warna serba putih.

Tak heran, penyanyi asal Kanada sering kali terlihat mengenakan kostum putih, seperti gaun yang dia pakai di Billboard Music Awards. Diketahui, rumah Celine Dion pun dipenuhi nuansa warna putih.

"Ruangannya harus putih semua. Buat kita enggak ada masalah hanya tinggal tambahkan curtain putih," ungkapnya.

Selain itu, penyanyi lagu 'Ashes' ini akan membawa timnya sendiri, mulai dari pemain orkestra, penari latar music director, creative designer hingga koki pribadi dengan total sebanyak 60 orang.

"Seperti bawa personal chef dan sediakan dapur entah di hotel atau venue. Itu masih kita proses untuk akomodir permintaan itu. Personel chef akan masak khusus buat beliau," terangnya.

Seperti diketahui, Celine Dion akan menggelar konser pada 7 Juli 2018 mendatang.

P&K Entertainment bekerja sama dengan AEG Presents dan Sound Rhytm mengadakan konser sensaional itu di Sentul International Convention Center yang berkapasitas 10.000 orang.

Tiket konser Celine Dion dibanderol mulai Dp. 1.5 - 25 juta. Tiket masih tersedia untuk bebeberapa kategori. (Tribunnews.com)