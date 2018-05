Sosok Ini Bongkar Profesi Calon Suami Yuanita Christiani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tak kenal dengan sosok cantik ini?

Ya, Yuanita Christiani.

Artis dan presenter berusia 32 tahun ini mulai terkenal sejak memandu acara Take Me Out Indonesia.

Bersama Choky Sitohang, Yuanita mampu membawa acara tersebut dengan apik hingga dikenang masyarakat.

Selain menjadi MC, Yuanita juga dikenal sebagai aktris dan pemeran iklan.

Baru-baru ini, Yuanita sempat masuk akun gosip.

Ia digosipkan akan menikah dengan saudara ipar Sandra Dewi.

Semua itu bermula saat Sandra mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yuanita pada Kamis (24/5/2018) kemarin.

Sandra lalu menuliskan 'Happy Birthday Calon Ipar!' di kolom komentar Yuanita.

Ternyata yang berulangtahun adalah kekasih Yuanita yang belum diketahui identitasnya.

Hal itu tampak dari unggahan foto kue ulang tahun berwarna hijau di akun Instagram Yuanita.