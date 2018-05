Kenakan Gaun Semahal Ini, Jessica Iskandar Merasa Sangat Berkelas dan Elegan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anggota Girl Squad ini seperti tak ada capeknya berpenampilan menarik terus.

Dengan tinggi badan yang cukup menjulang dan bentuk body seksi, Jessica Iskandar tampaknya cocok mengenakan pakaian apapun.

Apalagi kalau mengenakan gaun super mewah keluaran salah satu rumah mode kenamaan ini.

Dress hitam panjang itu dikenakan oleh Jedar saat menghadiri sebuah show brand kenamaan tersebut.

Ia mengaku merasa sangat berkelas dan juga elegan ketika berbalut busana ini.

Adalah black evening dress dari Valentino, sebuah brand asal US.

"classy and elegant in this @maisonvalentino black evening dress, now it’s time to enjoy the show." tulisnya pada caption.

Brand ini mengeluarkan koleksi busana pestanya yang sangat elegan.

Memiliki 100% bahan dari sutra, busana itu dipamerkan pertama kali pada SS18 di Paris.

Maka tak heran kalau harga yang dibandrol pun terbilang fantastis.

Yakni 3.280 pound sterling atau sekitar 62.300.000 rupiah.

Cukup tinggi untuk sebuah baju pesta yang hanya dikenakan sesekali saja.

"Udh bisa buat dp rumah itu"

"Widi harganya itu lho mantap banget"

"Wow..amazing nih jessica yah.."