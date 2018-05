Terungkap Sudah, Bukan Pangeran Charles Cinta Terbesar Putri Diana Tapi Pria Sederhana Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lady Diana Spencer. Putri molek nan jelita.

Kecantikannya mirip kisah-kisah yang digambarkan dalam negeri dongeng.

Sayang kehidupan cintanya justru tak seindah dongeng.

Rumah tangganya dengan Pangeran Charles penuh intrik dan perselingkuhan yang berujung perceraian.

Pada 2017 atau tepat 20 tahun setelah kematiannya sebuah rekaman video dirilis ke publik.

Rekaman tersebut berisi suara wawancara Putri Diana antara 1992 dan 1993, ditayangkan dalam acara Diana: In Her Own Words oleh stasiun TV Channel 4.

Dalam wawancara tersebut, Diana mengungkapkan sosok yang menjadi cinta terbesarnya.

Dan itu bukan Pangeran Charles, suami yang dinikahinya pada 1981.

Bukan pula pelatih berkuda pribadinya, James Hewitt. Pria yang pernah diakui Diana sebagai selingkuhannya setelah suaminya, Charles berbagi ranjang dengan Camilla Parker.

Dalam wawancara Diana tidak menyebut nama pria tersebut.