Wow, Eminem dan Nicki Minaj Tercyduk Saling Berbalas Komentar dengan Panggilan Babe, Pacaran?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nicki Minaj dan Eminem dikabarkan menjalin kasih.

Hal tersebut karena respon Nicki Minaj terhadap fans-nya, Jumat 25 Mei 2018.

Melansir tmz.com, seorang fans bertanya pada Nicki Minaj,"You dating Eminem(Kamu berkencan dengan Eminem)?"

Pertanyaan ini bermula saat Nicki Minaj mengunggah video sedang bernyanyi.

Nicki Minaj menyanyikan lagu kolaborasinya denga YG berjudul Big Bank.

Tak disangka, pertanyaan tersebut dijawab oleh Nicki Minaj.

Rapper wanita ini menjawab,"Yes."

Eminem pun ikut nimbrung dalam percakapan ini,"Girl you know it’s true (Girl, kamu tahu itu benar)."

Nicki Minaj kembali merespon komentar Eminem.

Jawaban pemilik nama asli Onika Tanya Maraj ini membuat banyak orang ragu.

"Babe, I thought we were gonna keep it on the low til the wedding. Yikes. I’ll talk to you when I get home.