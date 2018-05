Laga Mendebarkan Live Streaming Bhayangkara FC Vs Borneo FC Sekarang

Bhayangkara vs Borneo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Link live streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC Minggu, 27 Mei 2018 20.30 WIB Vidio.com. Duel Liga 1 2018 Pesut Etam vs The Guardian malam ini!

Bhayangkara FC akan menjamu tamunya Borneo FC pada hari Minggu (27/5/2018) pukul 20.30 WIB malam ini.

Laga ini merupakan kelanjutan dari pekan ke-11 Liga 1 Indonesia musim 2018/2019.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion PTIK, Kebayoran Baru.

Dalam kesempatan ini, Bhayangkara FC ingin bangkit dari kekalahan menyakitkan di pertandingan terakhir dan menjaga tren positif kala bermain di Stadion PTIK.

Bhayangkara FC pulang dari Malang dengan tragis.

Tim asuhan Simon McMenemy itu dikalahkan oleh Arema FC dengan skor telak 0-4.

Kekalahan tersebut tentu sangat menyakitkan.

Namun, kembali bermain di Stadion PTIK, Bhayangkara FC termotivasi untuk bangkit.

Baca: Live Streaming Bali United Vs Persib Bandung Malam Ini Pukul 20.30 WIB

Baca: Live Streaming Perseru vs Sriwijaya FC Liga 1 Pukul 20.30 WIB

Tren positif yang sudah mereka raih dalam dua laga yang digelar di Stadion PTIK menjadi pelecut untuk bisa kembali meraih kemenangan saat berjumpa dengan Borneo FC.

DATA STATISTIK PERTANDINGAN BHAYANGKARA FC VS BORNEO FC

Prakiraan Susunan Pemain

Bhayangkara FC (4-2-3-1): Awan Setho Raharjo (kiper); Putu Gede Juni Antara, Vladimir Vujovic, Jajang Mulyana, Alsan Sanda (belakang); Muhammad Hargianto, Lee Yoo-joon, Paulo Sergio (tengah); Vendry Mofu, Dendy Sulistyawan, Nikola Komazec (depan)