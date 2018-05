Mulan Jameel Punya Rumah Mewah dan Megah, Bagian Dapurnya Bikin Heran Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru saja merayakan ulang tahun ke 46 tahun bersama keluarga dan kerabat dekat, Ahmad Dhani lagi-lagi menjadi sorotan masyarakat.

Selain penampilan Mulan Jameela, sang istri, yang kian berubah, kedekatan anak-anak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela juga jadi sorotan dan mendapat respon positif.

Dul Jaelani, yang notabene adalah anak Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Maia Estianty terlihat sangat menyayangi dan juga dekat dengan Safeea dan juga Tyarani Savitri, anak Mulan Jameela.

Mereka bertiga dengan kompak menyiapkan kejutan tepat pada hari ulang tahun ayahnya tercinta.

Selain kehadiran Dul dan juga Tiara, istri Anang Hermansyah juga turut datang meramaikan kejutan kecil-kecilan tersebut.

Ashanty tampak datang menikmati berbagai sajian sebelum melaksanakan kejutan untuk rekan dan sahabat suaminya.

Ia terlihat berkutat dengan orang-orang di dapur rumah Ahmad Dhani.

Beberapa kali, Ashanty mengabadikan momen berada di dapur bersama para rekannya yang lain.

Memiliki rumah yang terbilang megah dan mewah, bagaimana keadaan dapur di rumah Ahmad Dhani dan Mulan Jameela?

dapur rumah Ahmad Dhani dan Mulan Jameela (instagram.com/ashanty_ash)

Tak terlihat mewah, dinding dapur rumah Ahmad Dhani hanya terlihat bersemen tanpa cat bahkan keramik, entah memang didesain sedemikian rupa atau masih dalam proses pembangunan.

dapur Ahmad Dhani dan Mulam (instagram.com/ashanty_ash)

Tidak ada perabot mewah di dalam dapurnya, semua perabotnya terkesan bermodel lawas dan juga sangat sederhana, ala rumah sederhana.

Di atas dinding bersemen, terlihat dinding batu bata.

Tak hanya perabot dapur, meja makan dan kursi makannya pun terlihat sangat lawas, berbahan dasar kayu tanpa cat mengkilap.

Barang-barang yang ada di dapur juga terkesan berantakan, entah memang sedang berantakan karena banyak tamu, atau memang sudah berantakan sejak awal.

meja makan di rumah Ahmad Dhani (instagram.com/ashanty_ash)

Pemandangan di dalam insta stories Ashanty beberapa waktu lalu ini menguak bagaimana kondisi dapur di rumah Dhani dan Mulan yang terbilang mewah.

Komentar Netizen

Dilansir dari akun Instagram @indopostofficial, Ashanty memperlihatkan ketika rekan-rekannya malah membuat mi di dapur tersebut.

Namun, netizen malah salah fokus dengan kondisi dapur tersebut.

Banyak yang mengatakan jika dapur Mulan Jameela tersebut kumuh.

Dapur tersebut juga terlihat seperti dapur lawas yang belum modern.

Tidak sedikit yang mengkritik kondisi dapur Mulan Jameela itu.

"Dapurnya kok kumuh gitu ya maaf Bunda @ashanty_ash,"

"Ya robby dapurnya pak dani ..."

Lihat foto dapur tersebut seperti yang dilansir dari akun Instagram @indopostofficial!

Namun, kini netizen yang lain memberikan pembelaan.

Ada yang mengatakan jika dapur tersebut sebenarnya ada di sebuah villa.

Ada juga yang mengatakan jika dapur itu memamg memiliki nuansa jadul.

Begini komentar para netizen!

@satria.jj18: "Namanya juga di Villa, dan emang kebetulan itu Villa jadul di Bogor. Netizen sok paling bersih aja lu pada! Puasa masi nyinyir"

@ayumelodylestari: "Luar biasa netizen indonesaah.. Slalu nyari kekurangan org.. Yg bilang gitu mngkin ngerasa org kaya, pnya dapur megah..."

@nindakaninda: "Bukan kumuh emang sengaja bgtu kali yaa, dapur2 jaman old. Which is good buat yg suka design itu."

@vindynesia: "Itu bukan kumuh itu dapurnya sederhana dapur kaya di daerah kampung2 gitu,jgn apa2 kok pd dinyinyirin astagfirrlloh"

@irin_ns: "Itu bukan kumuh..Ahmad Dani memang suka koleksi barang2 antik yang udah tua.."

@r_e_r_e_b_a_e: "Ya ampun yg kyk gtu di ejek,, liat dapur orang yg tinggal di rumah gubuk,,, kok gue ngerasa si ashanty modus dateng bantu padahal mau fotoin klw dapur dia lbh bagus" (Tribunstyle.com/Talitha Desena)