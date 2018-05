Banyak Dapat Rezeki di Indonesia, Shaheer Sheikh Malah Tulis Kalimat Sarkas tentang Kerjaannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah seria Mahabarata sukses di pasaran, Shaheer Sheikh dengan cepat merebut perhatian pemirsa layar kaca Indonesia.

Terbukti ia semakin laris mengisi acara di stasiun televisi Tanah Air.

Namun kesuksesan Shaheer Sheikh di Indonesia tersebut tak lepas dari peran rekan-rekan sesama artis.

Tercatat, Shaheer Sheikh cepat akrab dengan sejumlah artis Indonesia yang membuatnya betah tinggal di Indonesia.

Bahkan beberapa waktu lalu, aktor kelahiran 26 Maret 1984 ini sempat menjalin hubungan spesial dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Sayang hubungan mereka kandas di tengah jalan, tanpa diketahui penyebab pastinya.

Terlepas dari hal itu, Shaheer Sheikh tampak begitu happy dengan pekerjaannya di Indonesia.

Namun, baru-baru ini unggahannya di akun Instagram, memantik respons beragam dari warganet.

Hal itu setelah Shaheer mengungkapkan bagaimana ia menjalani pekerjaannya di Indonesia.

Dalam unggahannya itu, Shaheer juga mengunggah fotonya dengan artis India lain yaitu Shweta Basu, Tanu Khan, dan Gautam Nain.

"Working late nights, dancing like crazy and cracking up on every stupid joke,"