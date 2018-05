Dua Akses Jalan di Sidomulyo Rusak Parah karena Kendaraan Proyek Tol, Ini Harapan Warga

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SIDOMULYO - Kondisi akses jalan di Sidomulyo – Candipuro dan Sidomulyo – Way Panji kini rusak parah. Warga berharap ada perbaikan sebelum Lebaran nanti. Pasalnya akses jalan tersebut sangat vital bagi kegiatan masyarakat saat menjelang dan saat Lebaran.

Warga berharap akan ada penanganan untuk sementara, sehingga saat Lebaran akses warga bisa lebih lancar dan aman.

Karena menurut warga, saat menjelang dan ketika lebaran mobilitas warga yang melintasi dua jalan utama tersebut sangat padat. Bahkan saat ini saja cukup ramai, terutama bagi warga dari Candipuro dan Way Panji yang hendak berbelanja kebutuhan puasa dan Lebaran ke pasar Sidomulyo.

“Kita ingin ada penanganan sementara terhadap kerusakan jalan yang parah ini. Karena akses warga menjadi sulit dengan kondisi jalan yang rusak. Apalagi ketika hujan,” kata Muslih, salah seorang warga Sidomulyo, Senin (28/5).

Ini pun diakui oleh Toto, warga asal Way Panji. Menurutnya, akses jalan yang menghubungkan Way Panji dan Sidomulyo sangatlah vital. Karena banyak warga dari kecamatan Way Panji berbelanja ke pasar Sidomulyo.

“Apalagi kalau sudah menjelang Lebaran ini, sangat ramai. Tapi dengan kondisi jalan yang rusak tentu menghambat warga,” ujarnya.

Kerusakan akses jalan Sidomulyo – Candipuro dan Sidomulyo – Way Panji ini, diantaranya karena dilalui kendaraan proyek pembangunan tol trans Sumatera (JTTS).

Lubang-lubang yang cukup lebar banyak terdapat pada akses jalan provinsi dari Sidomulyo menuju Candipuro. Dan kondisi yang sama juga pada akses jalan daerah yang menghubungkan Sidomulyo – Way Panji.

Saat hujan mengguyur, lubang-lubang ini digenangi air. Dan dibeberapa titik jalan berbuah menjadi kubangan yang sulit untuk dilalui warga.(dedi/tribunlampung)