‎Jelang Lebaran Harga Sembako di Lampura Fluktuatif

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Lampung Utara menjelang Lebaran 2018 masih fluktuatif.

"Harganya masih naik dan turun. Ada beberapa komoditas yang harganya naik, namun ada komoditas lain yang harganya justru menurun di pasar tradisional," kata Santoso, salah salah seorang pedagang bahan pokok di pasar Sentral, Kotabumi

Menurutnya harga beras medium cukup stabil selama beberapa pekan terakhir menjelang Lebaran, namun untuk harga beras premium kadang-kadang mengalami penaikkan dan penurunan di pasar tradisional.

"Harga beras premium pekan ini cenderung fluktuatif berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram," tuturnya, Senin (28/5).

Harga gula pasir di pasaran juga turun pekan ini dari kisaran Rp11.500 hingga Rp11.200 per kilogram menjadi Rp11.000 hingga Rp11.300 per kilogram, sedangkan harga minyak goreng curah tetap stabil di kisaran Rp11.000 hingga Rp11.500 per kilogram.

Selain itu, lanjut dia, harga telur ayam ras juga mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram karena pasokan telur dari daerah penghasil telur ayam ras di luar Lampura juga sudah berdatangan.

"Para pedagang tidak bisa memprediksi apakah harga bahan pokok tersebut akan stabil atau sebaliknya mengalami penaikkan dan penurunan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah," ujarnya.

Sedangkan pedagang lainnya, Sopiah mengaku harga bumbu dapur seperti bawang merah mengalami kenaikan. Dimana, harga sebelumnya Rp 25 ribu perkilogram menjadi Rp 30 perkilogram. Kenaikan sudah sejak Jumat (25/5). Dirinya tidak mengetahui harga bawang naik. Bumbu dapur yang lainnya cenderung stabil, seperti harga cabai merah besar Rp 22 ribu perkilonya.