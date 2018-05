Kenakan Masker Emas, Syahrini Menyesali Kejadian yang Menimpa Wajahnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Demi mendapatkan kulit wajah yang sehat dan bercahaya, penyanyi pop Rini Fatimah Jaelani (35) atau yang karib disapa Syahrini sempat menjajal perawatan wajah dengan masker emas.

Namun hal itu justru memicu jerawat muncul.

"Pernah aku tuh pas tahun 2007 aku dimasker emas, glowing-glowing gitu-gitu. Tapi ke sininya enggak pernah facial-facial lagi. Kulit kalau digitu-gituin kan jadi sensitif, termasuk kulit aku. Sekali facial malah menimbulkan mereka, aktif lagi si jerawat atau apa," ujarnya saat ditemhi di Senayan City, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

Lantaran hal itulah kini Syahrini tak lagi menjalani perawatan di klinik kecantikan.

"Jadi aku tuh cuma ngebersihin muka, believe it or not. Malah begini aja irit juga, aku bersihin wajah di rumah pake yang cocok aja sama wajah ," katanya lagi.

Namun pelantun "Jangan Memilih Aku" ini tetap melakukan perawatan wajah di rumah.

"Paling beda-beda, tergantung orangnya juga kan beda-beda, kalau aku kan entertainer jadi butuh wajah yang bercahaya. Aku perawatannya itu harus konsisten, itu perawatan muka enggak pernah berubah dari dulu," ungkapnya.

Selain itu, doa dari sang ibu juga dipercaya Syahrini memengaruhi kesehatan kulitnya.

"Dan air doa ibu saya, beneran. Pagi-pagi itu pasti selalu dikirim buat wajah tetap bercahaya," ucapnya.