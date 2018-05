KPU Beri Izin, Rakata Istitute Boleh Gelar Hitung Cepat Pilgub Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah polemik laporan lembaga survei Rakata Institute ke KPU Lampung terkait hasil survei Pilgub Lampung 2018, KPU Lampung akhirnya mengeluarkan surat kepada Rakata Institute untuk melaksanakan hitung cepat (Quick Count) Pilgub Lampung 27 Juni 2018 mendatang.

Direktur Eksekutif Rakata Institute Eko Kuswanto mengatakan, keluarnya surat dari KPU Lampung ini melengkapi izin melaksanakan hitung cepat di tiga provinsi lainnya, yakni Jabar, Jateng, dan Jatim.

Baca: Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Persis Solo, Kick Off Pukul 20.30 WIB

Baca: Ini Tampang Geng Motor yang Acungkan Sajam di Jalanan

“Akhirnya lengkap sudah izin Hitung Cepat (Quick Count) dari 4 KPU Provinsi: Jabar, Jateng, Jatim, dan yang terakhir terbit dari KPU Lampung. Meski saat membaca poin nomor 5 agak 'mbingungin' tapi ya sudahlah yang penting terbit, Terima kasih banyak buat KPU Lampung telah menjadikan Rakata Institute sebagai mitra KPU dalam mengawal proses demokrasi di Lampung,” ujar Eko.

Adapun poin surat nomor 5 yang disebut Eko yakni, KPU meminta Rakata benar-benar melakukan wawancara dalam melakukan hitung cepat. Eko menilai, ada perbedaan jelas antara Antara Survei, Exit Poll, dan Quick Count.

“Hitung Cepat itu berbeda dengan Exit Poll dan juga survei prapemilihan. Kalau hitung cepat, sukarelawan kita cukup datang ke TPS pada hari H dan boleh "diam membisu" lalu mengamati jalannya penghitungan dan mencatat hasil penghitungan suara final di TPS sampel, serta laporkan hasilnya ke pusat data. Jadi ya nggak perlu yang namanya wawancara untuk proses hitung cepat. Beda pula kalau kita lakukan 'Exit Poll', nah itu perlu wawancara dengan sampel pemilih yang baru keluar dari mencoblos di TPS pada hari H. Lain lagi polanya dengan survei prapemilihan, mewawancarai responden terpilih pada titik-titik pengamatan tertentu,” jelasnya.

“Anyway, thank you so much, KPU Lampung!” pungkasnya. (ben)