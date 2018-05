Ultah ke-29, Afgan Dapat Ucapan Mesra dari Rossa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kedekatan Rossa dan Afgan memang sudah terendus sejak lama.

Kendati Ibu Afgan menyebut hubungan Rossa dan putranya hanya sebatas bersahabat dan bernaung dalam manajemen sama, namun para penggemar tak sedikit yang berharap kedua penyanyi papan atas ini menjalin asmara.

Meski tak pernah mengkonfirmasi soal hubungan mereka, Afgan dan Rossa baru-baru ini terlihat mesra.

Afgan yang berulang tahun ke-29, merayakan hari spesialnya itu bersama teman terdekatnya termasuk Rossa.

Melalui akun Instagram, Rossa pun memberikan ucapan mesra.

Ia juga menyebut Afgan sebagai partner in crime dan 1st dial call.

Artinya dalam berbagai kesempatan Afgan ada untuk Rossa dan Afgan menjadi orang pertama yang ia hubungi.

"Happyyy bday to my vvip @afgansyah.reza ,

my partner in crime, my 1st dial call