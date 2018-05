Dituding Sindir Acara yang Membesarkan Namanya di Indonesia, Shaheer Sheikh Banjir Krtitikan Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama aktor India Shaheer Sheikh tentu sudah tak asing lagi di telinga orang Indonesia.

Ya, Shaheer dulu terkenal dalam serial Mahabharata.

Ia kemudian berkunjung di Indonesia dan beberapa kali ikut dalam acara hiburan di Tanah Air.

Beberapa kali, aktor tampan asal India ini juga digosipkan dengan artis Indonesia seperti Ayu Ting Ting.

Nah, dalam momen lebaran 2018 ini, Shaheer ternyata bergabung kembali dalam acara Pesbukers.

Shaheer pun mengabadikan fotonya bersama dengan teman-temannya di studio tempat syutingnya.

Ia berpose bersama dengan Shweta Basu Prasad, Tanu Khan dan Gautam Nain.

Namun dalam foto yang diunggah Shaheer di Instagram pada Sabtu (26/5/2018) itu, caption Shaheer bikin banyak netizen tersulut.

Pasalnya, Shaheer menuliskan kalimat sebagai berikut: Working late nights, dancing like crazy and cracking up on every stupid joke #goodfun #madMe #ShaheerSheikh

Apabila diartikan secara harafiah, caption tersebut berbunyi: Kerja sampai malam, joget sampai gila dan tertawa lepas gara-gara setiap guyonan bodoh..

