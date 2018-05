Gambar Ilusi Optik yang Bikin Netizen Bingung, Dikira Pria Pakai Sepatu Hak Tinggi, Padahal . . .

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gambar ilusi optik menjadi hal yang disukai para netizen, di samping meme dan foto serta video hewan-hewan lucu.

Banyak gambar-gambar ilusi optik yang membuat netizen kebingungan dan berusaha mencari fakta gambar apa itu sebenarnya.

Kali ini, satu gambar ilusi optik kembali viral di Twitter.

Pengguna Twitter @Boom_likean808 mengunggah foto ini dengan caption "At first I thought he was wearing the heels."

(Awalnya aku mengira pria itu memakai sepatu hak tinggi)

Jika dilihat sekilas, memang tampak seorang pria berbaju biru, celana putih serta sepatu hak tinggi sedang memeluk pacarnya yang sedang duduk di kursi.

Tapi ternyata bukan.

Kaki itu bukanlah kaki milik si pria, melainkan wanita.

Bisakah kamu menemukan kebenarannya?

Twitter

Sosok yang memeluk ada si wanita, dengan berbaju biru, celana putih, bersepatu hak tinggi.

Ia memeluk dan menyandarkan kepalanya di pundak pasangannya yang sedang duduk di kursi, mengenakan baju merah kotak-kotak.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)