Rara Diasa Fashion Course Gelar Fashion Show dan Buka Bersama 30 Desainer Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mengisi waktu jelang berbuka puasa sekaligus berbagi inspirasi mengenai fashion perempuan, Rara Diasa Fashion Course menggelar fashion show dan buka bersama 30 desainer Lampung di Eatboss Cafe, Minggu (27/5).

Pendiri Rara Diasa Fashion Course, Rara Diasa, mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan untuk sekaligus memperkenalkan koleksi-koleksi dari 28 desainer lulusan Rara Diasa Fashion Course.

Adapula fashion show dari alumni Rara Diasa Dashion Course yang sudah berkiprah di tingkat nasional maupun internasional.

"Sesuai dengan tema kita juga yaitu Perempuan dan Ekonomi Kreatif 'Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Lewat Fashion', kita ingin menularkan semangat berkreasi kepada perempuan di Lampung, kita perlihatkan bahwa masyarakat Lampung itu punya potensi dalam hal fashion.

Dan selain menyalurkan hobi, kita juga bisa menghasilkan dari bisnis fashion kita ini," jelasnya.

Rara menambahkan, selain berbagi inspirasi dan ide kreatif, pada kesempatan yang sama pihaknya juga ingin berbagi dengan berbuka bersam 240 undangan sebagai bentuk syukur atas kelulusan 28 desainer didikan Rara Diasa Fashion Course yang beralamat di Jl. Pulau Buru No 25 Way Halim Permai Lampung ini.

"Kita buat semacam bazaar juga jadi masyarakat bisa lihat langsung karya mereka," imbuhnya.

Rara Diasa Fashion Course sendiri adalah kursus fashion pertama di Lampung. Rara Fashion Course terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar mengenai fashion tanpa batasan usia dan terbuka untuk pria maupun wanita. (ana)