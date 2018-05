Terlihat Cantik, Foto Tanpa Makeup Bunga Citra Lestari Malah Dicibir Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini penyanyi Bunga Citra Lestari mendapat beberapa kritikan dari netizen saat mengunggah foto wajah naturalnya.

Dalam foto tersebut penyanyi yang akrab disapa BCL ini tampak tak mengenakan makeup tebal seperti biasa.

BCL mengunggah foto tersebut untuk mempromosikan produk kosmetik yang menjadi bisnis barunya.

"Make up or no make up, I'm always the same person inside" tulis BCL dalam caption unggahannya.

Namun penampilan BCL ini masih mendapatkan cibiran dari netizen.

Beberapa netizen ragu bahwa BCL tak mengenakan makeup karena lipgloss dan bulu mata extension yang dipakainya.

Dilansir TribunWow.com dari akun gosip @makrumpita BCL menanggapi beberapa cibiran netizen berikut ini:

"Gak make up tapi tetep yee pake maskara, n lipgloss hihihiii"

"Coba lipsticknya apus sama bulu mata nya copot"

"Masih ada bulu mata palsu...dan benang sana sini"

Menanggapi cibiran netizen itu BCL menuliskan tanggapan bahwa dirinya tak memakai maskara tetapi dia memang memakai bulu mata extension dan memakai lipgloss karena dia memang sedang mempromosikannya.