Innalillahi. Miliarder Muda dan Founder Muslims Around The World, Ali Banat Meninggal Dunia

Muslims Around The World (MATW) Project, Ali Banat, bersama anak-anak di Togo, Afrika.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ali Banat bukanlah seorang imam, kyai, atau ustaz, tapi kabar meninggalnya pemuda muslim Australia ini menyeruak menembus batas negara hingga ramai dibagikan melalui media sosial.

Link tentang berita kematian Ali Banat menyebar melalui fasilitas berbagi pesan, disertai link siaran langsung Facebook tentang proses penguburannya.

Kabar meninggalnya Ali Banat ini disampaikan secara resmi melalui laman Facebook milik Muslims Around The World (MATW) Project, pada Selasa 29 Mei 2018, pukul 15:35.

MATW adalah sebuah lembaga amal yang didirikan Ali Banat pada Oktober 2015, untuk membantu mereka yang kurang beruntung di daerah miskin di Togo, Afrika.

“Innalillahi wainna ilayhiraji'un. Saudara Ali Banat telah kembali ke haribaan-Nya tepat sebelum maghrib. Harap memahami bahwa ini adalah waktu yang sulit bagi kita semua dan kami meminta Anda termasuk Ali, keluarganya dan MATW, mengirimkan doa Anda dalam bulan Rramadhan ini.”

Pantauan Serambinews.com, Kamis 31 Mei 2018, postingan ini sudah 28 ribu kali dibagikan dengan 48 ribu tanggapan dari warganet.

Pada pukul 19.57, MATW kembali memosting sebuah status disertai video pengumuman dari seorang imam Australia.

“Asalamalaikum saudara-saudariku, saudara kita yang tercinta Ali Banat telah kembali kepada pencipta-Nya. Shalat Jenazah saudara kita ini akan diadakan besok di Masjid Lakemba setelah shalat Zuhur. Kami meminta agar semua wanita dan pria memenuhi keinginan saudara Ali dan memakai pakaian putih.”

Siapa Ali Banat hingga begitu menarik minat orang-orang untuk membagikan kisahnya?

Dikutip Serambinews.com dari abc.net.au, Ali Banat adalah inspirasi bagi para pemuda, terutama muslim, tidak hanya di Australia, tapi juga di seantero dunia.

Saat usianya masih 33 tahun, Ali asal Sydney, Australia sudah memiliki segalanya.

Dua perusahaan miliknya sendiri terus berkembang serta hidup dalam kemewahan, layaknya sebuah mimpi bagi banyak anak muda.

Kabarnya, dia mempunyai mobil Ferrari Spider yang harganya 600 ribu US dollar, gelang berlian seharga 60 ribu US dollar, sepatu Louis Vuitton seharga 1,300 US dollar.