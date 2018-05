Rahasiakan Profesi Suaminya, Marissa Nasution Lahirkan Bayi Mungil di Singapura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rahasiakan profesi suaminya, Marissa Nasution melahirkan bayi mungil di Singapura. Diberi nama Alaia Moana.

Kabar bahagia datang dari pasangan Marissa Nasution dan Benedikt Brueggemann.

MarissaNasution diketahui telah melahirkan anak pertamanya pada Senin (28/5/2018).

Hal itu diketahui dari unggahan Marissa Nasution di Instagram.

Ia mengunggah potret bayinya yang tertidur lelap disertai dengan tulisan disampingnya, "one day old."

Marissa diketahui memberikan nama sang putrinya yaitu Alaia Moana.

Marissa mengungkapkan, keadaan ibunda dan anaknya dalam keadaan sehat, bahkan baby Alaia sudah pulang ke rumah.

Tak lupa, dirinya berterima kasih kepada doa dan ucapan selamat yang diberikan.

Ia berharap usai melahirkan agar segera bisa kembali ke Indonesia.

"Hello World!

My name is Alaia Moana and I was born on the 28th May 2018 in Singapore.

My mama and I are both healthy and back at home. Thank you everyone for the well wishes and prayers for my safe arrival! Cannot wait to come to Jakarta soon! With Love, baby Allie ????????????," tulisnya di kepsyen.

Unggahan itu pun banyak menuai komentar dari netter.

Banyak netter yang mengucapkan selamat untuk kelahiran buah hatinya.