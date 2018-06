Bupati Raden Adipati Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Way Kanan

Upacara Peringatan Hari Pancasila di Way Kanan, 1 Juni 2018.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi menghadiri kegiatan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2018 di Lapangan Pemda Kabupaten Way Kanan, Jumat (01/06/2018) pukul 07.30 Wib.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, Forkopimda, Camat Se-Kabupaten Way Kanan, pejabat utama Polres Way Kanan, angggota TNI, Polri, tokoh pemuda, pelajar dan tamu undangan.

Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila mengucapkan "Selamat hari lahir Pancasila, kita bersatu, kita berbagi,"Kata Raden Adipati.

Selain itu, membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa upacara ini merupakan komitmen agar lebih mendalami, menghayati dan mengamalkan nilai - nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai Etnis, Bahasa, Adat istiadat, Agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia dan itulah Kebhinekaan Tunggal Ika. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan, Kebhinekaan di Negara Indonesia ini sedang diuji.

Karena saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan takkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menyebarkan kabar bohong atau berita Hoax.

Semangat Kesatuan merupakan pilar utama berbangsa, jaga perdamaian, jaga persatuan dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran dan saling membantu untuk kepentingan bangsa,” Ujar Bupati Way Kanan.

Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua anda Indonesia, Semua anda Pancasila. Saya Indonesia, Saya Pancasila.