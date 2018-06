Harga-harga Mobil Bekas Mulai dari Avanza Hingga Fortuner

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Penjualan mobil bekas (mobkas) di Lampung mengalami peningkatan.

Penyebab peningkatan itu beragam.

Salah satunya karena banyak masyarakat membeli mobil bekas untuk mudik ke kampung halaman jelang Lebaran

Owner Abimanyu Motor, Imam Muchtar mengatakan, sejak satu bulan lalu penjualan mobil bekasnya meningkat 5 persen dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Peningkatan penjualan tertinggi terjadi pada mobil jenis Avanza, Xenia, dan Innova.

Menurut Imam, penyebab peningkatan, karena banyaknya masyarakat yang membeli mobil bekas untuk mudik ke kampung halaman menjelang Lebaran nanti.

Peningkatan itu sudah biasa terjadi setiap tahun.

"Nanti ketika selesai Lebaran, pasti penjualan akan kembali seperti semula. Kadang naik, kadang turun, dan kadang juga stabil, tergantung momen.

Misal kalau lagi musim panen, penjualan akan naik karena banyak yang membeli mobil bekas dari uang hasil panen itu," kata Imam, Selasa (29/5) lalu.

Owner Modern Motor, Muchrizal mulai merasakan peningkatan penjualan sejak dua bulan yang lalu.

Bahkan peningkatannya mencapai 50 persen dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya dan dibandingkan tahun lalu. Peningkatan penjualan tertinggi terjadi pada Mitsubishi Pajero dan Toyota Innova.

Muchrizal berpendapat, penyebab peningkatan karena sekarang ini mobil sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk berpergian kemanapun, seperti bekerja, jalan-jalan dan sebagainya.

Karena daripada mereka harus menaiki kendaraan umum yang belum tentu nyaman dan setiap saat ada.

Sementara itu Pengurus Raja Motor Deki mengatakan, di sini peningkatan penjualan mobil bekas sudah terjadi sejak awal Ramadan. Besarnya peningkatan penjualan itu 10-20 persen.

"Penyebab peningkatan penjualan karena banyak masyarakat yang membeli mobil bekas untuk berbagai keperluan. Ada untuk keperluan mudik ke kampung halaman, ada juga untuk kendaraan sehari-hari, dan sebagainya," kata Deki.

Rental Terpesan 80%

Tak hanya pedagang mobil bekas, pemilik usaha rental mobil juga ketiban rezeki lebaran.

Seperti diungkapkan owner CV Prima Trans Tour And Rental Car, Muhammad Sofyan KS yang mengaku hingga saat ini 35 unit mobilnya sudah tersewa 85 persen.

Diperkirakan dalam waktu 1 minggu mendatang 35 unit mobil itu sudah tersewa semua.

Menurut Sofyan, kebanyakan konsumen menyewa untuk mudik ke kampung halaman ke luar Lampung.

Seperti ke Pulau Jawa, Palembang, Padang, Jambi dan Medan. Mereka mulai berangkat tanggal 10 Juni 2018.

Konsumen itu menyewa paket 10 hari.

Paket tersebut di antaranya All New Avanza Tahun 2014-2018, All New Innova tahun 2015-2017, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda Mobilio. Semuanya lepas kunci dengan tarif Rp 5 juta- Rp 12 juta.

Customer Servis Tsamania Rent Car Wiwin mengatakan, saat ini 5 mobil yang tersedia di sini 80 persennya sudah tersewa. Konsumen yang menyewa kebanyakan berangkat tanggal 10, 11, 12 Juni 2018.

Tarif sewa mobil-mobil itu tergantung dari paket, jenis mobil, dan lepas kunci atau tidak. Contohnya, paket mobil Ertiga ke Solo 10 hari lepas kunci Rp 5,5 juta, paket Xenia 5 hari plus supir Rp 3,5 juta.(din)