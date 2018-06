Tanpa Minder, Anak Artis Cantik Ini Pede Unggah Potret Wajahnya dengan Banyak Bekas Jerawat

Kolase unggahan insta story Mima

Ternyata ada yang mengomentari fotonya tersebut, "Kalo mukanya gk jerawatan pasti cakep deh."

Bukannya marah, Mima justru menanggapinya dengan elegan.

"Ladies, the definiton of beauty is complex and infinite. It is not define by the shape of your body, your clear skin, skin color, etc. You define your own beauty." tulisnya.