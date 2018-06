Aktor India Aly Goni Kesakitan Paska Operasi Hidung, Warganet Tulis Ucapan Doa Begini

Aly Goni lakukan operasi hidung

Aly Goni menuliskan ucapan terima kasih kepada setiap orang yang sudah mendoakannya.

Warganet begitu terkejut dan membanjiri unggahan instagram tersebut.

"Get well soon . Aly.may Almighty_Allah bless u," kata akun @malikhadawood.

"Get well soon @alygoni Inshallah u will be fine soon," komentar akun @f_2001.

"Oo get well god bless you," tulis akun @sumantiwarit.

Hingga saat ini, belum diketahui penyakit apa yang diderita Aly hingga ia melakukan operasi hidung.

Aly juga mengunggah momen ketika ia merasa kesakitan paska menjalani operasi.

instagram/alygonifansclub Aly kesakitan paska operasi hidung

Bahkan menurutnya rasa sakit tersebut membuatnya sulit tidur. (Nakita.id/Kirana Riyantika)

Berita ini sudah tayang di Nakita.id dengan judul "Aktor Bollywood Aly Goni Kesakitan Paska Lakukan Operasi Hidung"