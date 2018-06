Makin Eksis di Hollywood, Cinta Laura Berperan Tak Biasa di Nanny Surveillance. Tayang di Netflix

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Cinta Laura Kiehl semakin menunjukkan eksistensinya di industri perfilman Amerika Serikat.

Setelah terlibat beberapa film produksi AS, Cinta kini didaulat membintangi film Nanny Surveillance.

Cinta mengumumkan keterlibatannya dalam film berjenis web movie produksi Netflix itu lewat media sosial.

"I’ve been waiting to share this news with you all!" tulis Cinta pada akun Instagram-nya, @claurakiehl, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu 2 Juni 2018.

"Check out the trailer to another upcoming movie of mine, Nanny Surveillance!" tambahnya.

Namun, Cinta bakal tampil berbeda dalam film arahan sutradara Olumide Odebunmi itu. Ia berperan sebagai tokoh antagonis bernama Rachel.

Rachel menjadi pengasuh anak dari pasangan Scott (Adam Huber) dan Mara (Talya Carroll) setelah ada yang membobol rumah keluarga tersebut.

Scott dan Mara juga memasang kamera CCTV berteknologi canggih di kediaman mereka dan memberi kode pengamannya kepada Rachel.

Tapi keputusan itu salah karena Rachel ternyata punya maksud terselubung pada anak angkat Scott dan Mara.

Lalu bagaimana kelanjutan film tersebut, penasaran? Segera saksikan di Netflix! (*)

