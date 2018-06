Super So Sweet! Begini Ucapan Ulang Tahun dari Daffa Wardhana untuk Chelsea Islan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Chelsea Islan tengah berulang tahun, Sabtu (2/6/2018).

Di pertambahan usianya, tentu Chelsea Islan mendapat ucapan dan doa dari keluarga, sanak saudara, kerabat dan para penggemarnya.

Tak terkecuali dari kekasihnya, Daffa Wardhana.

Di pertambahan usia Chelsea Islan, Daffa Wardhana beri ucapan untuk kekasihnya.

Bukan ucapan biasa, kali ini Daffa Wardhana membuat stop motion sejumlah foto metamorfosa Chelsea Islan.

Foto yang diperlihatkan Daffa Wardhana antara lain foto ketika Chelsea Islan dari bayi, balita, kanak-kanak hingga tumbuh dewasa.

Sayangnya, ketika Chelsea Islan berulang tahun, Daffa Wardhana masih berada di Australia.

Maka dari itu, putra dari selebritis Marini Zumarnis ini tuliskan permintaan maafnya.

"I'm sorry that I can't be there, but I promise to see you soon!" tulis Daffa Wardhana seperti dikutip Grid.ID, Sabtu (2/6/2018).