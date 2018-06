Robby Purba Gelar Buka Puasa Bersama Kru Karma, Mengapa Roy Kiyoshi Tidak Nampak?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buka bersama di bulan Ramadan menjadi hal yang wajar dilakukan.

Biasanya kita akan berkumpul bersama dengan teman kerja atau sekedar reuni.

Hal tersebut rupanya juga dilakukan keluarga besar program Karma ANTV.

Melalui unggahannya dalam akun instagram pribadi miliknya, Robby Purba membagikan momen buka bersamanya itu.

"Menggelar Buka Puasa Bersama dengan Keluarga Besar KARMA @antv_official @karmashowantv . Alhamdulillah semua bahagia (perutnya..) makasih yang menyempatkan diri hadir ditengah2 kesibukannya... i really do appreciate it. Maaf lahir batin," tulis @robbypurba (3/6/2018)

Rupanya dalam unggahan tersebut, kehadiran Roy Kiyoshipun dipertanyakan.

Pasalnya Roy tidak terlihat dalam beberapa foto yang Robby unggah.

"Kak @roykiyoshi nya man bang @robbypurba. Bales ya kak @robbypurba @roykiyoshi," tulis @hadisutrisno281201.

"Roy nya gak ada," tulis @r.ani_maryam.

"Roy mana?," tulis @gracielle_tanurahaja.

Karena banyaknya komentar yang mennayakan kehadiran Roy, Robby pun memberikan jawaban pada komentar tersebut yang menyatakan jika Roy sudah diundang namun tidak bisa hadir.

"Roy nya sudah diundang, tapi gak bs hadir teman2... udah yaa nanya2nya," tulis @robbypurba.

Program Karma yang dipandu oleh Robby Purba dan Roy Kiyoshi memang berhasil menyita perhatian publik.

Bahkan Roy juga memiliki fans yang cukup fanatik, tak heran jika banyak yang menanyakan kehadirannya dalam acara buka bersama tersebut. (Grid.ID)

