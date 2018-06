Ayahanda Olla Ramlan Meninggal Dunia, Ini 3 Fakta Muhammad Ramlan, Pernah Dilaporkan ke Polisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kesedihan menggelayuti Olla Ramlan dan keluarga. Pasalnya, Muhammad Ramlan, ayahanda Olla Ramlan, dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka ini diketahui dari akun gosip Lambe Turah.

Lambe Turah mengunggah insta story Cynthia Ramlan, adik dari Olla Ramlan.

"innalilahi wainailaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, abah kami tercinta, Muhammad Ramlan pada hari ini Senin, 4 Juni 2018 pukul 18.05 WIB di RS Pondok Indah. Kami sekeluarga memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan almarhum. Semoga semua amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT, Aamiin YRA," tulis Cynthia Ramlan di Insta Story nya.

Sebelumnya, Olla Ramlan mengunggah fotonya menggenggam tangan sang ayahanda yang terbaring di ranjang rumah sakit.

Di foto itu, terlihat tangan ayahanda Olla Ramlan kurus.

"Be Strong My KING... MY Love," tulis Olla Ramlan di keterangan fotonya.

Ayah Olla Ramlan dikabarkan masuk rumah sakit sejak Maret. Ini diketahui dari postingan Olla Ramlan pada 29 Maret 2018.

"Mencintaimu dengan amat sangat

Menyayangimu dengan sepenuh hati

Memikirkanmu setiap saat

.

Yang kuat abah sayang, yang sehat abah sayang, semangat abah sayang...

Doa Olla selalu buat abah

Dan semoga ALLAH SWT selalu memberikan kekuatan buat Abah, I love you always," tulis Olla Ramlan.

Muhammad Ramlan, ayahanda Olla Ramlan, adalah seorang pengusaha sukses asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.