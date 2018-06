Disdag Lampung Jual 6 Sembako Murah di Kota Agung Timur

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Dinas Perdagangan menggelar pasar murah di Lapangan Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus.

Menurut Kadis Perdagangan Lampung Ferynia, pasar murah digelar untuk menyikapi fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan utamanya saat menjelang hari raya Idul Fitri.

"Kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga murah dibandingkan dengan harga pasar," ujar Ferynia, Senin 4 Juni 2018.

Ada 2.870 kupon yang dibagikan untuk masyarakat di beberapa pekon se-Kecamatan Kota Agung Timur. Rinciannya kupon beras 200 lembar, gula pasir 670 lembar, minyak goreng 900 lembar, telur 700 lembar, dan tepung terigu 400 lembar.

"Semua komoditi diberi subsidi Rp 3.000 sehingga untuk beras kemasan 5 kg yang tadinya dijual 50 ribu per 5 kg jadi Rp 35.000 per 5 kg. Minyak goreng dijual Rp 7.000 per liter, gula Rp 8.000 per kg, dan tepung terigu Rp 6. 000 per kg," terang Ferynia. (Tri Yulianto)