Host Cantik Kirim Bunga ke Via Vallen Usai Dapat Chat Mesum: Bukan Cuma Kamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter cantik Liga 1 2018, Sandra Olga, tiba-tiba mengirimkan emoji bergambar bunga untuk penyanyi dangdut, Via Vallen.

Sebelumnya diketahui bahwa Via Vallen mengunggah pengakuan bahwa dirinya dikirimi pesan tak senonoh oleh seorang pesepak bola terkenal di Indonesia.

Sandra Olga mengirimkan bunga lewat kolom komentar Via Vallen.

Ia mengatakan yang mengisyaratkan bahwa tak hanya Via Vallen yang menjadi korban pelecehan dari oknum pesepak bola.

"Not only you. (Emoji bunga) send my flower to you." tulis Sandra Olga.

Komentar Sandra Olga itu banyak mencuri perhatian netizen hingga mendapat banyak balasan dari netizen.

Nama Pemain Persija Diungkit

Nama pemain Persija Jakarta Marko Simic jadi buah bibir netizen setelah penyanyi dangdut Via Vallen curhat menerima pesan tak senonoh dari seorang pesepak bola terkenal di Indonesia.

Nama pemain sepak bola asal Kroasia itu banyak disebut netizen.

Banyak netizen yang menumpahkan kekecewaannya kepada Simic.

Entah apa yang membuat netizen yakin bahwa pesepak bola yang dimaksud Via Vallen adalah Simic.