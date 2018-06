Inikah Pesepakbola yang Minta Via Vallen Nyanyi di Ranjang? Netizen Ramai-ramai Sebut Namanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi dangdut Via Vallen melejit sebagai artis pendatang baru. Dengan gaya dan tampilan yang disukai anak muda zaman now, namanya berkibar sebagai artis dangdut papan atas dalam waktu singkat.

Selain itu, singlenya yang berjudul Sayang juga mendapat sambutan yang antusias dari pecinta dangdut Tanah Air.

Tak hanya di radio, di media sosial dan televisi pun lagu itu kerap diputar.

Sayangnya, di tengah popularitas yang sedang ia milik Via malah dibuat sedih oleh ulah netizen.

Banyaknya pro dan kontra yang menghiasi kehidupan Via saat ini.

Misalnya ada beberapa netizen yang menganggap dirinya belum layak menjadi seorang bintang.

Bahkan belum lama ini, Via Vallen pun mengungkapkan isi hatinya di akun instagram miliknya.

Bagi Via janganlah menghakimi dirinya, karena sesungguhnya orang hanya tahu namanya tapi tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya.

Baca: Hanya Lulusan SD dan Masa Kecilnya Menyedihkan, Zaskia Gotik Kini Tenteng Tas Rp 1 Miliar

Baca: Innalillahi! Banjir Belasungkawa untuk Artis Olla Ramlan

"don't judge Me!

you know my name but not my story," dilansir Grid.ID dari akun instagram Via Vallen.