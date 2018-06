Dibully karena Bilang Via Vallen Lebay Unggah Pelecehan Seksual, Nikita Mirzani Tulis Pembelaan

Via Vallen dan Nikita Mirzani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini publik masih ramai membicarakan pelecehan yang dialami Via Vallen.

Tindakan Via Vallen yang menyebarkan capture melalui instastorynya masih menuai pro dan kontra.

Nikita Mirzani sendiri pernah menanggapi jika apa yang dilakukan pelantun tembang Sayang tersebut merupakan sesuatu yang berlebihan.

Bukan tanpa alasan, bagi Nikita Mirzani hal semacam itu mungkin saja terjadi, mengingat dirinya adalah publik figur.

"Dilecehkan dipegang baru, kalo cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, that's so lebay you know,” kata Nikita ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018) seperti dikutip Grid.ID dari Tribunnews.

Rupanya anggapan Nikita Mirzani tersebut juga menuai pro dan kontra.

Pasalnya, banyak netizen yang mengatakan Nikita Mirzani membela Sexual Harassement.

Banyak yang beranggapan korban pelecehan yang berani bersuara seharusnya didukung bukan malah dibully.

Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani pun kembali memberikan pendapatnya melalui instastory pribadinya (6/6/2018).

Dalam unggahannya, Nikita Mirzani mengatakan jika pendapatnya yang mengatakan jika Via Vallen lebay bukan tanpa alasan.

Nikita Mirzani rupanya merasa tidak setuju jika hal semacam itu harus diumbar ke media sosial yang akan menuai multi tafsir.

"Yaelah gue bilang lebay juga bukan asal nyaut, Loe piikir aja sendiri yah kalo elo di lecehkan di media sosial (DM Instagram) ngapain juga ditanggepin. Langsung aja apus trus kenapa juga postingnya milih milih, gue sih yakin bukan 1 atau 2 orang yang melakukan itu. Trus kalo dikit dikit di lecehkan via DM instagram trs selalu posting apa yang di DM ribet banget ga sih hidup loe pada. Kecuali loe di lecehkan itu pas lagi live IG atau comment di IG. Baru deh beda cerita, pada lebay ah lo semua. Ini menurut gue kalo pendapat loe beda yah sah sah aja. Gue ngomong itu yang real real aja deh. Males agak fake fake gitu kalo jadi manusia," tulis Nikita Mirzani. (Grid.ID)

