Kapolres Way Kanan: Ngantuk Saat Perjalanan Manfaatkan Rest Area

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Polres Way Kanan melaksanakan Gelar Operasi Ketupat Krakatau 2018 yang diselenggarakan di halaman Apel Polres Way Kanan, Rabu (06/06/2018).

Operasi Ketupat akan dilaksanakan selama 18 hari, mulai H-7 Hari Raya Idul Fitri 1439 H atau tanggal 7 Juni hingga 24 Juni 2018 mendatang.

Kegiatan Gelar Pasukan dipimpin oleh Bupati Kab. Way Kanan, Raden Adipati Surya dengan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, Dan Skuadron Lanudad Gatot Subroto Way Kanan Letkol CPN Fajar Purwawidada SS, Dandim 0427 WK diwakili ‎Pasi Ops Kodim 0427 Way Kanan, Kapten CPL Horas Ari Anja, Forkopimda, Pejabat utama Polres Way Kanan, para Kapolsek.

Selain itu Polri juga melibatkan dari unsur lain, seperti aparat TNI dinas perhubungan, Dinas kesehatan, Satpol PP Kabupaten Way Kanan, Saka Bhayangkara dan Senkom Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya Bupati Way Kanan membacakan amanat Kepala Keposian Negara Republik Indonesia Jendral Polisi Prof. H. M. Tito Kanavian, Ph.D. dalam kegiatan gelar pasukan operasi ketupat krakatau Tahun 2018 diharapkan selain terjamin keamanan dan keselamatan masyarakat juga terjaminnya hal-hal lain seperti kelancaran bahan kebutuhan pokok, BBM, kelancaran lalu lintas, serta keamanan dalam aktivitas masyarakat.

Tingkatkan kepekaan terhadap situasi lingkungan guna memelihara situasi kamtibmas, Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan diri maupun satuan, Jajaran yang bertugas diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di tempat-tempat ibadah, tempat tinggal, maupun pemukiman,”Ungkap Raden Adipati.

Kapolres Way Kanan menambahkan bahwa bagi para pengendara atau pemudik yang akan melewati jalur Jalinsum Kabupaten Way Kanan saya menghimbau jika merasa kelelahan, mengantuk atau dirasa terlalu malam merasa takut bisa memanfaatkan rest area yang ada atau kantor polisi ataupun koramil di sepanjang jalan.

"Karena sudah ada kesepakatan antara TNI melalui korem garuda hitam Lampung memberikan rasa aman dan nyaman dalam hal ini,” Ungkap AKBP Doni Wahyudi.

Selain itu, Polres Way Kanan telah menyiapakan pos pengaman dan pos pelayanan di sepanjang jalinsum (jalan lintas sumatera) yaitu pos pelayanan rest area Gunung Labuhan dan pos pengamanan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Sementara itu, bagi masyarakat khususnya warga Way Kanan, yang akan mudik untuk merayakan Idul Fitri pastikan rumah dalam keadaan aman. artinya apa mungkin apabila akan berpergian pastikan kompor dalam keadaan mati, selang tabung gas sudah terlepas, pintu dan jendela telah terkunci, pastikan juga listrik dalam keadaan mati dan bagi kendaaran yang masih ada dirumah kami siap menerima penitipan kendaraan di kantor polisi," tukasnya.