Kasus Pelecehan Seksual yang Menimpa Via Vallen, Ternyata Juga Mendapat Sorotan Media Asing!

Via Vallen dan Marko Simic

TRIBUNLAMPUYNG.CO.ID - Kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen oleh salah satu pesepak bola di Indonesia, turut mengundang salah satu media multi-nasional, Coconuts.

Salah satu perusahaan media berbahasa Inggris yang berbasis di Hongkong, Coconuts Media menyoroti kasus yang dialami pedangdut Indonesia, Via Vallen.

Media yang juga mencakup 8 kota besar di Asia Tenggara tersebut menampilkan artikel soal kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen oleh salah seorang pesepak bola di Indonesia, pada Selasa 5 Juni 2018.

"Dangdut Star Via Vallen Exposes Creepy DMs From Unnamed Foreign Soccer Player in Indonesia," begitu bunyi judul di media tersebut.

Pada Senin 4 Juni 2018, Via Vallen mengunggah insta story yang mengungkapkan bahwa ia mengalami pelecehan seksual dari salah satu pesepak bola di Indonesia.

Penyanyi cantik berusia 26 tahun ini mengunggah sebuah teks berbunyi, "Saya ingin kamu menandatangani untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi."

Via merasa dipermalukan oleh ajakan tersebut.

Via Vallen pada Senin (4/6/2018).

Di Instastory kedua, ia bahkan mengunggah screenshoot percakapan antara Via dengan sang pengirim pesan di DM (direct message).

Namun ia menolak untuk mengungkap siapa identitas pesepak bola yang melecehkannya tersebut.