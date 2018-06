Punya Orangtua dari Beda Negara, Wajah Anak Lee Jeong Hoon-Moa Aeim Bikin Gemes Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim kini tengah menikmati perannya sebagai orangtua baru.

Tepat pada 5 Mei 2018 mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Kimora Hazel Amber Heaven Lee.

Kini usia Kimora, nama panggilan dari Si Kecil, tepat 1 bulan.

Melalui instagramnya @leejeonghoon ia mengungkapkan doa dan harapannya pada Si Kecil.

Foto Kimora yang berbalut busana pink pun menjadi sorotan dan menuai pujian.

"사랑하는 우리 딸 이하나린~~

오늘은 정확히 한달이라는 시간이 지난 너의 한달 생일이란다.

아빠와 엄마는 너무도 행복하고 아직도 믿기지가 않구나 ㅎㅎ

아빠와 엄마가 많이 부족하지만 아빠 엄마는 항상 최선을 다하는 부모가 되도록 노력할께.

정말 많이 사랑하고 너무 많이 행보하구나.

다시 한번 축하하고 항상 건강하고 바르게 자나도록 부탁한다 울 딸 이하나린 ~~ ❤️????????????????♥️????????????❤️???????????????? Hari Ini pas 1 bulan kamu @aime_troisieme_gateau hadir Dalam hidup appa & Mami @moa_aeim

Appa Dan Mami sangat Bavaria.

Semoga kami sehat selalu dan tumbuh besar dan menjadi anak yang baik..

Luv u so much my luvly kimora~~

Dan kami uncapkan big Thx kepada @morninggloryphoto sudah support mengabadikan moment kimora yang luar biasa Ini~~ ❤️????

❤️♥️???????????????????????? " ujar Lee dalam captionnya.

Memiliki orangtua dari beda negara, Kimora dinilai cantik dan menggemaskan.

"baby kimora lucu bgt y ampun gemessssh pngen gendong ❤ andai ajj boleh di pinjem bentar .hihi boleh yaaa @leejeonghoon mami @moa_aeim cantik bgtttttt ni bayi korea" ujar @happylestari26

"Koreaa bgt mukanyaaa...persisss sma ka lee...cuteoverload" ujar @arstefina

"Aigoo,lucu banget kaya oppa nya ,eomma juga deh..????❤❤❤❤❤❤" ujar @aynaaa94_

"Calonnya pasti cantik bgt nih oppa, cocok buat jadi idol korea siap tau jadi penerus red velvet" ujar @jkkkkivjn

Setuju kalo baby Kimora lucu dan cantik? (Nakita.id/Anisyah Kusumawati)

Berita ini sudah tayang di Nakita.id dengan judul "Usia 1 Bulan, Foto Anak Lee Jeong Hoon dan Moa Aeim Tuai Pujian"