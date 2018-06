Via Vallen Alami Pelecehan Seksual, Menpora Imam Nahrawi Beri Pesan ke Oknum Pelaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen baru saja mengalami kejadian tak menyenangkan.

Dilansir dari Instagram resminya, Via mengunggah kegelisahannya akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Dalam Insta Story tersebut, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan si pesepakbola.

Pelantun tembang 'Sayang' ini pun merasa dipermalukan dengan pesan itu.

Para netizen mencoba menerka sosok pesepakbola yang mengirim pesan tidak senonoh kepada Via.

Netizen menebak akun Instagram sang pengirim pesan sudah verified atau centang biru.

Ada pula yang menyebut sosok pesepakbola asing berinisial M.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi rupanya turut berkomentar atas kasus yang menimpa Via Vallen.

Dilansir dari Kompas.com, Menpora menyatakan rasa prihatin atas kasus pelecehan tersebut.